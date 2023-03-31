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Люди, котрі намагалися дістатися до Херсона на човні, потрапили під обстріл

Наразі відомо про двох потерпілих.

Люди, котрі намагалися дістатися до Херсона на човні, потрапили під обстріл
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

31 березня під обстріл потрапили люди, котрі намагалися дістатися до Херсона на човні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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Наразі відомо про двох поранених. Люди плили з дач, що на лівому березі Дніпра.

На місце події виїхали екстрені служби, додали в ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 березня, російські війська здійснили 64 обстріли Херсонщини, випустивши 243 снаряди. Область перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

Днями російські загарбники днями вдарили з мінометів по лікарні у Дніпровському районі Херсона.

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