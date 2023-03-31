Люди, котрі намагалися дістатися до Херсона на човні, потрапили під обстріл

Наразі відомо про двох потерпілих.

31 березня під обстріл потрапили люди, котрі намагалися дістатися до Херсона на човні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Наразі відомо про двох поранених. Люди плили з дач, що на лівому березі Дніпра.

На місце події виїхали екстрені служби, додали в ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 березня, російські війська здійснили 64 обстріли Херсонщини, випустивши 243 снаряди. Область перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

Днями російські загарбники днями вдарили з мінометів по лікарні у Дніпровському районі Херсона.