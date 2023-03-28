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Росіяни вночі обстріляли лікарню в Херсоні

Побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, у вікнах майже не лишилося скла.

Росіяни вночі обстріляли лікарню в Херсоні

Російські загарбники вночі вдарили з мінометів по лікарні у Дніпровському районі міста Херсон.

Про це повідомив у Telegram глава ОВА Олександр Прокудін.

"Побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, у вікнах майже не лишилося скла. На місці вже працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби", – написав він.

Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Нагадаємо, росіяни за минулу добу 60 разів обстріляли Херсонщину. В результаті п'ятеро людей дістали поранення.

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