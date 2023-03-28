Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"
У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі внаслідок нічних обстрілів сталася сильна пожежа

Ворог уночі атакував Днiпропетровщину дронами.

У Дніпрі внаслідок нічних обстрілів сталася сильна пожежа
Фото: Дніпропетровська ОДА

Ворог атакував Днiпропетровщину дронами. Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили.

Про це повідомив у Telegram голова ОДА Сергій Лисак.

Ще один дрон поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв.

Рятувальники приборкували полум'я кілька годин.

Нагадаємо, що київські рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на столицю і загасили пожежу у Святошинському районі Києва, спричинену падінням уламків збитого російського безпілотника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також