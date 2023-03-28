Ворог атакував Днiпропетровщину дронами. Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили.

Про це повідомив у Telegram голова ОДА Сергій Лисак.

Ще один дрон поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв.

Рятувальники приборкували полум'я кілька годин.

Нагадаємо, що київські рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на столицю і загасили пожежу у Святошинському районі Києва, спричинену падінням уламків збитого російського безпілотника.