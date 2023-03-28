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Курсанти-прикордонники почали навчання на кордоні

Вони братимуть участь у несенні служби в прикордонних нарядах.

Курсанти-прикордонники почали навчання на кордоні
Фото: ДПСУ

юКурсанти Національної академії Держприкордонслужби України розпочали практичну підготовку у підрозділах охорони державного кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Курсанти братимуть участь у несенні служби в прикордонних нарядах та в організації служби змін, ознайомляться з проходженням державного кордону, характеристикою та станом інженерного облаштування ділянок відповідальності підрозділів, порядком використання у службі технічних засобів охорони кордону.

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Старшокурсники також вдосконалять знання та на практиці відпрацюють питання планування служби прикордонних нарядів, підготовки службових документів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, а також щодо проведення занять з особовим складом.

Фото: ДПСУ

“Навчальним планом передбачені щорічні виїзди курсантів для проходження практичної підготовки на кордоні, а також запроваджено практику проведення виїзних занять прикордонного спрямування на базі органів охорони кордону, як у пунктах пропуску, так і на ділянках відповідальності лінійних підрозділів”, − йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, ДБР викрило у Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату на організації виїзду ухилянтів за кордон.

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