Що довше російська окупація ЗАЕС триватиме, то більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу.

Володимир Зеленський вперше провів засідання Ставки на виїзді, у Дніпрі, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій у Запорізькій області. Командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома та інших.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті. Підрозділ “Кракен”, як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!” - зазначив президент.

Він розповів, що на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

“Сьогодні в Запоріжжі був на місті влучання російських ракет по житлових будинках. Звичайні будинки... Спалені, частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди спрямовують свої ракети. Осколково-фугасні “Смерчі”. По будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких”, - сказав Володимир Зеленський.

Він уточнив, що вже понад 400 людей звернулися по допомогу.

“Зустрівся з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Тематика зрозуміла: безпека нашої енергетики, наших атомних станцій. Передусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу. Жоден інший терорист не доходив у своєму цинізмі до таких глибин, у яких Росія постійно шукає й знаходить нове дно.Тримати в заручниках атомну станцію протягом понад року – це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Що довше російська окупація ЗАЕС триватиме, то більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу”, - зауважив голова держави.

Володимир Зеленський розповів, що цього тижня за ініціативою Президента Байдена та Сполучених Штатів відбудеться Саміт за демократію, у якому Україна братиме участь.

“Наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно.

Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій державі захищати свободу!”, - підсумував президент.

Нагадаємо, Бахмут і його околиці залишаються головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні. Саме там противник зосереджує свої основні зусилля.