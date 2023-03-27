На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

Постраждалого доставили до медичного закладу Харкова у важкому стані.

Сьогодні, 27 березня, 62-річний мешканець Харківської області підірвався на російській міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Хрківській області.

Житель с. Бугаївка Чугуївського району пішов на рибалку, і поблизу ставка наступив на міну “Пелюстка”. Вона здетонувала, чоловік отримав мінно-вибухову травму.

Його у тяжкому стані доставили до медичного закладу у Харків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 березня на Харківщині 70-річний водій автомобіля загинув внаслідок наїзду на вибуховий пристрій.