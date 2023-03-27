Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР показало відео роботи українських снайперів

На кадрах зафіксовано ліквідацію шістьох окупантів.

ГУР показало відео роботи українських снайперів
Фото: Скрін з відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відео роботи українських снайперів на Бахмутському напрямку. 

Відео опубліковане у Facebook.

На оприлюднених кадрах зафіксовано ліквідацію шістьох окупантів.

"Снайпери ГУР МО України ліквідовують ворогів під Бахмутом: очікують, виявляють та знищують російських окупантів", – йдеться у підписі до відео.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 26 березня Збройні сили знищили близько 610 окупантів і багато військової техніки. З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 171 160 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також