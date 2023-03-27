Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відео роботи українських снайперів на Бахмутському напрямку.
Відео опубліковане у Facebook.
На оприлюднених кадрах зафіксовано ліквідацію шістьох окупантів.
"Снайпери ГУР МО України ліквідовують ворогів під Бахмутом: очікують, виявляють та знищують російських окупантів", – йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, що 26 березня Збройні сили знищили близько 610 окупантів і багато військової техніки. З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 171 160 осіб.