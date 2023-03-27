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Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині

Пошкодження зазнала цивільна інфраструктура.

Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині
Фото: Поліція Херсонської області

Вдень у понеділок, 27 березня, російські війська в черговий раз обстріляли Берислав на Херсонщині.

Про це повідомив у Телеграм начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Бериславу. Внаслідок чергової ворожої авіаційної атаки пошкодження зазнала цивільна інфраструктура міста. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що протягом неділі, 26 березня, росіяни 20 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Ворог випустив 97 снарядів з артилерії та “Градів”.

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