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У "пунктах незламності" Київщини - новий графік роботи

У разі екстрених відключень електроенергії, порушенні роботи критичної інфраструктури або іншої надзвичайної ситуації вони мають відновити роботу упродовж 1-2 годин.

У "пунктах незламності" Київщини - новий графік роботи
Фото: Макс Требухов

На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили змінити графік роботи "пунктів незламності" в області.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Тепер ці пункти мають перевести з режиму цілодобового функціонування в режим готовності до термінового відновлення роботи.

У разі екстрених відключень електроенергії, порушенні роботи критичної інфраструктури або іншої надзвичайної ситуації "пункти незламності" мають відновити роботу упродовж 1-2 годин. Ті пункти, які працюють в адміністративних будівлях, продовжать працювати в робочі години. Там люди, у разі потреби, можуть отримати доступ до інтернету та підзарядити мобільні пристрої. За інформацією ОВА, у кожній територіальній громаді має функціонувати щонайменше один центр підтримки незалежно від кількості відвідувачів. А у великих громадах кількість пунктів можуть збільшити.

Нагадаємо, змінили час роботи "пунктів незламності" у Сумській області.

Такі центри почали роботу торік у листопаді у всіх регіонах України. У пунктах доступні всі базові послуги, як-от електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. 

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