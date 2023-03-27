​Зрадник, який передавав ФСБ розвіддані про важливі об'єкти Дніпропетровщини, отримав 15 років тюрми

За даними СБУ, зловмисником є місцевий житель, колишній працівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

До 15 років тюрми засудили зрадника, котрий передавав російській ФСБ розвіддані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією спецслужби, зловмисник - місцевий житель, колишній працівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. Торік у травні його до негласної співпраці залучив кадровий співробітники 5-ї служби ФСБ РФ.

"Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ. Для виконання ворожих завдань зрадник об’їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури", - розповіли в СБУ.

Тоді зловмисник відправляв "звіт" росіянам у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом об’єктів з прилеглою територією.

Ці розвіддані передавали російським окупантам саме тоді, коли аеродром Кривого Рогу потерпав від ворожих ракетних ударів.

Також зрадник надсилав рашистам координати об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та соціальних установ, зокрема, шкіл і коледжів. Ця інформація потрібна була росіянам для підготовки нових повітряних атак на українське місто.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України.

За матеріалами спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Нагадаємо, корегувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві проведе за ґратами 11 років. А у Львові затримали ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ.