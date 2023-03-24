ВАКС відправив під варту колишнього радника голови Фонду держмайна

24 березня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови Фонду держмайна України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави.

Якщо ексрадник голови ФДМУ внесе заставу, то його зобов'яжуть прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи, а також утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу діятиме до 20 травня включно.

Нагадаємо, днями НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Торік у жовтня підозру в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі отримав екснардеп Олександр Грановський.