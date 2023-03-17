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Правозахисники закликали Раду відхилити законопроєкти, які обмежують право на доступ до судових рішень

Наприклад, проєкт закону №8359 відкриває можливості для зловживання щодо фіксації судового процесу. 

Правозахисники закликали Раду відхилити законопроєкти, які обмежують право на доступ до судових рішень
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Понад чотири десятки громадських правозахисних організацій закликали парламент відхилити проєкти законів №7033-д і №8359, які передбачають обмеження доступу до судового реєстру і дозволяють не проводити запис судових засідань.

Про це повідомляє Центр прав людини Zmina.

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На думку правозахисників, запропоновані цими законопроєктами зміни становлять небезпеку непропорційного обмеження доступу суспільства до важливої інформації, а також праву на справедливий суд. Крім того, вони створять колізії із вимогами законодавства та суперечать цінностям демократичного суспільства.

Наприклад, проєктом закону №7033д хочуть запровадити низку нововведень як на період воєнного стану, так і у мирний час. Серед них - суттєве розширення переліку відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень (це ускладнить моніторинг судових рішень для громадськості), обмежений доступ до судових рішень у справах, які становлять особливий суспільний інтерес і право суддям довільно вилучати із судового реєстру інформацію з рішень у справах, як розглядали на відкритих засіданнях.

Проєкт закону №8359, на думку правозахисників, відкриває простір для зловживання щодо фіксації судового процесу. 

Згідно з документом, під час воєнного чи надзвичайного стану “у разі об’єктивної неможливості” повністю фіксувати судове засідання технічно, секретар записує лише істотні моменти розгляду справи у протоколі. 

Законодавство повинно мати єдиний підхід щодо обмеження доступу до інформації, тож відкрита інформація не повинна бути обмежена у судових рішеннях. Інакше це загрожує нормальному функціонуванню Єдиного державного реєстру судових рішень, який є демократичним досягненням українського суспільства, наголосили представники правозахисних організацій.

Нагадаємо, за інформацією руху Чесно, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка державних інституцій приховали частину публічної інформації, зокрема у формі відкритих даних про свою роботу, закрили держреєстри та призупинили інформування про свою роботу.

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