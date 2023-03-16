​Експрокурор із Донеччини отримав за хабарництво п'ять років тюрми

Також його позбавили права обіймати посади прокурора строком на один рік з конфіскацією майна.

Експрокурор, який виконував обов’язки начальника відділу однієї із окружних прокуратур Донеччини, отримав за хабарництво п'ять років тюрми.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Також суд побавив його права обіймати посади прокурора строком на 1 рік з конфіскацією майна.

Два роки тому зловмисник обіцяв знайомому посприяти у закритті кримінального провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки, а також запобігти складанню протоколу про адмінправопорушення.

На судовому засіданні експрокурор заявив, що не мав наміру одержувати хабар, а начебто збирався передати 50 тисяч гривень колезі у прокуратурі для "забезпечення майбутнього позову в інтересах держави щодо відшкодування збитків, нанесених самовільних захопленням земель", повідомили в ОГП.

Ці показання суд оцінив як неправдиві й такі, що спростовані іншими доказами, і що колишній прокурор надав їх, аби уникнути кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, днями Державне бюро розслідувань затримало посадовця Міністерства оборони, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон.

Раніше до суду передали справу про хабарництво голови райсуду Кіровоградщини і двох помічників.