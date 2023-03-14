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Посадовець Міноборони брав хабарі за зняття з військового обліку

Полковник за свої "послуги" брав 9 тис. доларів.

Посадовець Міноборони брав хабарі за зняття з військового обліку

Державне бюро розслідувань затримало посадовця Міністерства оборони, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря у сумі 9 тис. доларів. Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов'язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон", – повідомляє бюро.

Зауважується, що полковник за свої "послуги" брав 9 тис. доларів. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.

"У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса, затримали на Закарпатті.

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