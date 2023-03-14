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Українські бійці у Литві вчаться користуватися радарами, які придбали за кошти акції "Radarom!"

Одна з переваг обладнання - швидке навчання персоналу.

Українські бійці у Литві вчаться користуватися радарами, які придбали за кошти акції "Radarom!"
Фото: Пресслужба армії Литви

Із понеділка, 13 березня, на інфраструктурі литовської армії стартували навчання українських бійців на функціональних тактичних радарах.

Про це повідомляє пресслужба армії Литви.

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Кошти на ці радари литовці зібрали під час марафону "Radarom!".

Навчання триватиме чотири дні – два дні теорії та два дні практики в реальних умовах. Українські бійці моніторитимуть повітряний простір Литви. Важливо, що одна з переваг цього обладнання - це швидке навчання персоналу.

Після навчань українські військові повернуться додому, де за допомогою радарів попереджатимуть жителів про небезпеку, рятуватимуть життя та збережуть критичну інфраструктуру.

"У світі є тримільйонна нація, яку ніхто не може зупинити, коли на неї націляться. Ми здобули кров'ю Литву, тому розуміємо боротьбу України. Ми знаємо, що самі зло не переможемо – потрібні зусилля кожного з нас" - відзначають у литовській армії.

Нагадаємо, в лютому у Литві завершився марафон "Radarom!", під час якого зібрали 14 мільйонів євро. Акція почалася 30 січня.

Радари призначені для спостереження за повітряним простором. Це обладнання з Ізраїлю унікальне тим, що воно може виявляти об’єкти будь-якого типу, розмірів та швидкості.

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