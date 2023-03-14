Українські бійці у Литві вчаться користуватися радарами, які придбали за кошти акції "Radarom!"

Із понеділка, 13 березня, на інфраструктурі литовської армії стартували навчання українських бійців на функціональних тактичних радарах.

Про це повідомляє пресслужба армії Литви.

Кошти на ці радари литовці зібрали під час марафону "Radarom!".

Навчання триватиме чотири дні – два дні теорії та два дні практики в реальних умовах. Українські бійці моніторитимуть повітряний простір Литви. Важливо, що одна з переваг цього обладнання - це швидке навчання персоналу.

Після навчань українські військові повернуться додому, де за допомогою радарів попереджатимуть жителів про небезпеку, рятуватимуть життя та збережуть критичну інфраструктуру.

"У світі є тримільйонна нація, яку ніхто не може зупинити, коли на неї націляться. Ми здобули кров'ю Литву, тому розуміємо боротьбу України. Ми знаємо, що самі зло не переможемо – потрібні зусилля кожного з нас" - відзначають у литовській армії.

Нагадаємо, в лютому у Литві завершився марафон "Radarom!", під час якого зібрали 14 мільйонів євро. Акція почалася 30 січня.

Радари призначені для спостереження за повітряним простором. Це обладнання з Ізраїлю унікальне тим, що воно може виявляти об’єкти будь-якого типу, розмірів та швидкості.