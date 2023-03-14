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“Міністр транспорту Херсонщини” допомагав вивозити українських дітей в РФ: СБУ повідомила про підозру

Дітей вивозили під виглядом поїздки у дитячі табори.

“Міністр транспорту Херсонщини” допомагав вивозити українських дітей в РФ: СБУ повідомила про підозру

Служба безпеки системно викриває і документує злочини керівників окупаційних органів у тимчасово захоплених районах півня та сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру так званому “міністру транспорту Херсонської області РФ”.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зазначається, що зловмисником є громадянин Росії, який у травні минулого року отримав “призначення” до окупаційного органу у захопленій частині регіону. На цій “посаді” він виконував завдання Москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті.

Крім цього, він є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів. Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до Росії.

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На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

Наразі фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську.

Втім співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники і слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала поплічника окупантів у ході контрдиверсійних заходів на Вінниччині. Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області.

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