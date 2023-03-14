Ситуація на Херсонщині складна: ворог має можливість обстрілювати регіон з невеликих дистанцій

Безпекова ситуація у Херсонській області дуже складна, бо ворог має можливість обстрілювати регіон з порівняно невеликих дистанцій.

Про це заявив у Медіацентрі Україна перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“На жаль, на зараз у нас зберігається дуже складна безпекова ситуація, тому що ворог поки що має можливість обстрілювати нашу територію з відносно невеликих дистанцій, використовуючи і ствольну артилерію, мінометні системи, РСЗВ”, – зазначив він.

Соболевський розповів, що за останню добу на Херсонщині – 93 обстріли, зафіксовано 412 ворожих снарядів, які були використані ворогом. Одна людина загинула, шість людей отримали поранення. Збройні сили максимально проводить контрбатарейну боротьбу.

“Максимально хлопці намагаються встановити вогневий контроль над позиціями російської армії, з яких обстрілюються наші громади та міста”, – зазначив він.

Нагадаємо, від учора і до суботи в Херсонській області діє посилена комендантська година. Вона починається о 17:00. Такі заходи безпеки упровадили через ворожих диверсантів.