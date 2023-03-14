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Ситуація на Херсонщині складна: ворог має можливість обстрілювати регіон з невеликих дистанцій

Росіяни використовують ствольну артилерію, міномети і РСЗВ.

Ситуація на Херсонщині складна: ворог має можливість обстрілювати регіон з невеликих дистанцій
Фото: Медіацентр Україна

Безпекова ситуація у Херсонській області дуже складна, бо ворог має можливість обстрілювати регіон з порівняно невеликих дистанцій.

Про це заявив у Медіацентрі Україна перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“На жаль, на зараз у нас зберігається дуже складна безпекова ситуація, тому що ворог поки що має можливість обстрілювати нашу територію з відносно невеликих дистанцій, використовуючи і ствольну артилерію, мінометні системи, РСЗВ”, – зазначив він.

Соболевський розповів, що за останню добу на Херсонщині – 93 обстріли, зафіксовано 412 ворожих снарядів, які були використані ворогом. Одна людина загинула, шість людей отримали поранення. Збройні сили максимально проводить контрбатарейну боротьбу.

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“Максимально хлопці намагаються встановити вогневий контроль над позиціями російської армії, з яких обстрілюються наші громади та міста”, – зазначив він.

Нагадаємо, від учора і до суботи в Херсонській області діє посилена комендантська година. Вона починається о 17:00. Такі заходи безпеки упровадили через ворожих диверсантів.

 

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