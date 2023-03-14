Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати за кордоном

Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

ДК “Укроборонпром” розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

За замовленням Міністерства оборони України вже поставили першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Нещодавно Укроборонпром підписав з Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників Північноатлантичного альянсу.