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Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати за кордоном

Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати за кордоном
Фото: Укроборонпром

ДК “Укроборонпром” розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. 

Про це повідомляє пресслужба концерну. 

За замовленням Міністерства оборони України вже поставили першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Нещодавно Укроборонпром підписав з Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників Північноатлантичного альянсу.

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