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Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться завтра

Міністр оборони США запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. 

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться завтра
Фото: EPA/UPG

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже завтра, 15 березня. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, який вчора поговорив телефоном із українським колегою.

"Сьогодні я мав розмову зі своїм добрим другом і колегою Олексієм Резніковим, під час якої обговорили пріоритети Контактної групи з питань оборони України 15 березня. США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – зазначив міністр оборони США.

Попереднє засідання в форматі "Рамштайн" проходило в Брюсселі 14 березня. Участь взяли понад 50 держав, що підтримують українців у війні проти російської окупації. 

Засідання Контактної групи з питань оборони України почалися в квітні минулого року на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн". Назва бази стала неофіційним позначенням зустрічей союзників, на яких обговорюють відсіч ворогу. Основною метою засідань є консолідація зусиль з надання українцям потрібної для оборони та звільнення своєї території зброї. 

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