Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться завтра

Міністр оборони США запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже завтра, 15 березня. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, який вчора поговорив телефоном із українським колегою.

"Сьогодні я мав розмову зі своїм добрим другом і колегою Олексієм Резніковим, під час якої обговорили пріоритети Контактної групи з питань оборони України 15 березня. США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – зазначив міністр оборони США.

Today, I spoke with my good friend and 🇺🇦 counterpart @oleksiireznikov to discuss priorities for the Ukraine Defense Contact Group on March 15. The U.S. will continue to support Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/sRpTD7pvfS — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 13, 2023

Попереднє засідання в форматі "Рамштайн" проходило в Брюсселі 14 березня. Участь взяли понад 50 держав, що підтримують українців у війні проти російської окупації.

Засідання Контактної групи з питань оборони України почалися в квітні минулого року на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн". Назва бази стала неофіційним позначенням зустрічей союзників, на яких обговорюють відсіч ворогу. Основною метою засідань є консолідація зусиль з надання українцям потрібної для оборони та звільнення своєї території зброї.