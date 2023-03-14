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У Києві та області частково запровадили стабілізаційні відключення електроенергії

Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів.

У Києві та області частково запровадили стабілізаційні відключення електроенергії
Фото: ДТЕК

У низці районів Києва застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії, відповідно до стабілізаційних графіків.

Про це повідомив "ДТЕК" у Telegram.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в компанії, через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів.

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Тому за командою "Укренерго" було застосовано стабілізаційні вимкнення згідно з графіками, розміщеними на сайтах "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що сьогодні, 14 березня, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів.

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