У Києві та області частково запровадили стабілізаційні відключення електроенергії

Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів.

У низці районів Києва застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії, відповідно до стабілізаційних графіків.

Про це повідомив "ДТЕК" у Telegram.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в компанії, через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів.

Тому за командою "Укренерго" було застосовано стабілізаційні вимкнення згідно з графіками, розміщеними на сайтах "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що сьогодні, 14 березня, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів.