LB.ua дізнавався, хто відповідальний за стан цих споруд і чи взагалі планують прибирати їх.

Коли ймовірність наступу на Київ знизилася, дороги звільнили від загороджень: подекуди їх прибрали взагалі, а десь відсунули вбік, щоб не перешкоджати руху транспорту. І якщо бетонні блоки та металеві їжаки збереглися в належному стані, то мішки з піском почали перетворюватися на гори сміття (не без допомоги киян).

Протитанкові їжаки обабіч доріг уже стали звичною частиною Києва. Разом з бетонними блоками і купами мішків піску вони нагадують, як місто готувалося до оборони. І водночас про те, що загроза не зникла, бо війна триває.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Хто відповідальний

Звичні пейзажі спального району з багатоповерхівками і МАФами розбавляють купи піску в перемішку із залишками мішків і побутового сміття: біля кавових кіосків, підземних переходів, у дворах і навіть під під’їздами. Найбільше таких решток системи інженерних загороджень можна зустріти на Оболоні.

Поміж будинків і доріг ховаються кількаметрові окопи, засипані піском і сміттям, а десь протитанковий їжак частково виліз на тротуар, і люди, поспішаючи на маршрутку, утворюють невеликі затори, щоб обійти цього металевого мешканця району.

А ось одну купу піску з мішками прикрашають недопалки, іншу – паперові стаканчики від кави, ще на одній – маскувальна сітка, подекуди композицію доповнюють дерев’яні палети. Що сказати – під міський пейзаж ці захисні споруди замасковані успішно. Здається, що про них просто забули і залишили на розсуд природи – вона зробить свою справу.

В Оболонській районній держадміністрації на запит LB.ua відповіли, що не мають стосунку до зазначених споруд, а вся відповідальність (за розміщення, їхню кількість і демонтаж) – на Київській міській військовій адміністрації.

Начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергій Попко на наш запит повідомив, що після того, як пряма воєнна загроза Києву була мінімізована, вони вирішили оптимізувати систему інженерних загороджень.

Фото: facebook/Сергій Попко Генерал-полковник Сергій Попко

"Було сплановано і реалізовано поступове переведення деяких систем інженерних загороджень у сплячий режим. Наприклад, деякі блокпости прибрали з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишили обабіч доріг", – пояснив Попко.

Так, каже, вдалося спростити рух автомобілів столицею і зберегти можливість у разі виникнення загрози оперативно повернути споруди в бойових режим.

Ми надіслали повторний запит із проханням уточнити, хто відповідальний саме за стан споруд, адже, наприклад, у Дністровському районі збережено тільки бетонні блоки та протитанкові їжаки, а гори піску прибрали ще влітку. Зі слів місцевих, робило це районне КП ШЕУ. Чому ж тоді в одному районі з цим дали раду, а в іншому – ні, якщо річ тільки у військовій адміністрації?

Відповіді від військової адміністрації поки що не надійшло. Тільки-но ми її отримаємо – одразу додамо.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Що буде з цими спорудами далі, чи планують їх прибрати взагалі

Як пояснив Попко, військова адміністрація і командування Угруповання сил і засобів оборони Києва розглядають подальшу оптимізацію системи інженерних загороджень.

"Для цього буде проведено детальний аналіз системи, що існує, та розрахунок усіх потенційних загроз і небезпек. Опираючись на ці дані, і буде проведена оптимізація", – пояснив начальник міської військової адміністрації.

Так, частину споруд приберуть, а частину залишать у сплячому режимі, провівши там ревізію із заміною чи відновленням пошкоджених елементів. Коли саме перевірять і оновлять споруди – до кінця березня чи до кінця весни, в адміністрації не вказують.

Але цілком бетонні блоки з їжаками і мішками піску не прибиратимуть з міста до завершення воєнного стану, наголосив Попко.

"Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці країни, що воює. Тому повністю вся система оборонних інженерних загороджень, мабуть, зникне лише після того, як ми переможемо", – додав він.

Схоже, що за військовою адміністрацією все ж лише рішення, які системи демонтувати, а реалізовувати їх уже мають на місцях: якщо загородження на дорозі – районні КП ШЕУ, обабіч і у дворах – запитання до структур з благоустрою.

Військова адміністрація обіцяє ревізію цих споруд – відповідно, і "втомлені" погодними умовами мішки з піском мають замінити або взагалі прибрати, тож по районах можна буде прослідкувати, наскільки це централізована історія, як стверджують в Оболонській РДА.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов