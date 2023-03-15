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Росіяни вчора двічі били мінометами по акваторії в Миколаївській області

Потерпілих, за словами очільника ОВА, нема. 

Росіяни вчора двічі били мінометами по акваторії в Миколаївській області
Віталій Кім
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Протягом вівторка російська армія двічі відкривала вогонь по Миколаївській області.

З мінометів росіяни били по акваторії Очаківської громади. Поранених немає, повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Кім

“Вчора, 14 березня, о 8:18 та 10:58 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями в Миколаївській області затримали військового-зрадника, який вийшов на спецслужбу Росії і  висловив бажання вступити до лав окупантів.

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