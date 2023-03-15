Росіяни вчора двічі били мінометами по акваторії в Миколаївській області

Протягом вівторка російська армія двічі відкривала вогонь по Миколаївській області.

З мінометів росіяни били по акваторії Очаківської громади. Поранених немає, повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 14 березня, о 8:18 та 10:58 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями в Миколаївській області затримали військового-зрадника, який вийшов на спецслужбу Росії і висловив бажання вступити до лав окупантів.