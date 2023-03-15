У майбутньому Путін може отримати імунітет від судового переслідування, – прокурор у справі Мілошевича

Це може статися у межах певної угоди.

Прокурор у суді над колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем, британський юрист Джеффрі Найс підтримав створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це Найс сказав на пресконференції, пише Укрінформ.

“Агресія справді є найбільш відповідним злочином, за який потрібно судити росіян, тому спеціальний трибунал щодо злочину агресії – безперечно, явно хороша ідея. Питання може полягати в тому, чи це найкраща ідея за всіх обставин”, – сказав він.

За словами Найса, є достатньо доказів щодо ролі Путіна в агресії проти України, і жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до президента РФ.

Водночас він зауважив, що Міжнародний кримінальний суд досі не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за воєнні злочини в Україні.

“Ясно як день, що Путін скоїв злочини проти людяності. Чому МКС, який, як я розумію, збирається представити обвинувальні акти на розгляд суддям, діє настільки повільно? Чому уряди та їхні лідери такі повільні й інтерні стосовно Путіна і не говорять напряму, що він злочинець?” – сказав юрист.

Найс не виключає, що в майбутньому Путін може отримати імунітет від судового переслідування в рамках певної угоди.

Важливо визнати, що система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, підкреслив він. І хоча існує велика кількість законів для захисту людей у країнах, де відбуваються конфлікти, та механізми, які можуть зробити щось для дотримання цих прав, але загалом система підводить громадянина.

На думку Найса, якщо Міжнародний кримінальний суд винесе обвинувачення Путіну, це, ймовірно, допоможе процесу компенсації Україні збитків, завданих російською агресією.

Нагадаємо, перше засідання коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ відбулося 26 січня. В ньому взяла участь 21 держава. Наразі домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.

Зараз 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії.