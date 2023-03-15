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Остін сьогодні проведе віртуальну зустріч у форматі “Рамштайну”

Це буде десяте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Остін сьогодні проведе віртуальну зустріч у форматі “Рамштайну”
Генерал армії США Марк Міллі, міністра оборони США Ллойд Дж. Остін, міністр оборони України Резніков Олексій та заступник головн
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Сьогодні, 15 березня міністр оборони США Ллойд Остін проведе сьогодні віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України. Це буде десяте засідання групи з моменту її створення у квітні.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зустріч у форматі “Рамштайн” прийме також голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

“Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств із майже 50 країн з усього світу, щоб обговорити тривалу війну Росії в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі також говоритимуть про подальшу тісну координацію для забезпення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї території.

Після засідання Остін та Міллі дадуть пресконференцію.

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Попереднє засідання в форматі "Рамштайн" проходило в Брюсселі 14 березня. Участь взяли понад 50 держав, що підтримують українців у війні проти російської окупації. 

Засідання Контактної групи з питань оборони України почалися в квітні минулого року на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн". Назва бази стала неофіційним позначенням зустрічей союзників, на яких обговорюють відсіч ворогу. Основною метою засідань є консолідація зусиль з надання українцям потрібної для оборони та звільнення своєї території зброї. 

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