Росія знову обстріляла Курахове на Донеччині

За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Внаслідок чергового російського обстрілу Курахове у Донецькій області частково залишається без електрики.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни обстріляли Курахове з артилерії пізно ввечері - за попередньою інформацією, минулося без жертв”, - написав він.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 8 багатоповерхівок та трансформаторна підстанція. Без світла залишились понад тисячу абонентів.

Кириленко зазначив, що електропостачання буде відновлене, щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що уранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська.