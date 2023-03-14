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Від підриву на російській міні на Херсонщині загинув чоловік

На деокупованих територіях все ще зберігається мінна небезпека.

Від підриву на російській міні на Херсонщині загинув чоловік
Фото: Пресслужба поліції Харківської області

У Херсонській області від російської міни загинула ще одна людина.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У с.Посад-Покровське на протитанковій міні, залишеній армією РФ, підірвався автомобіль “Ауді А6”, - йдеться у повідомленні.

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В поліції додали, що 36-річний водій загинув на місці події.

Правоохоронці нагадали, що на деокупованих територіях все ще зберігається мінна небезпека.

Поліція закликала громадян не відвідувати поля, лісосмуги, узбережжя річок, не їздити ґрунтовими дорогами. У разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та не брати до рук. Про такі знахідки слід повідомляти поліцію (тел. 102) або рятувальників (тел. 101).

Нагадаємо, у с. Іщенка Великоолександрівської громади на Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на російській міні. Постраждалих четверо – двоє з них загинули, ще двоє – дістали поранення. 

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