Поліцейські викрили в Херсоні на збуті автоматичної зброї двох чоловіків

У Херсоні працівники поліції встановили, що під час окупації міста двоє місцевих мешканців продали автомати Калашнікова з боєкомплектом.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що чоловіки зробили це окремо один від одного.

В ході проведення стабілізаційних заходів на території Херсона працівники поліції встановили, що під час окупації міста двоє місцевих мешканців, віком 27 та 32 роки, окремо один від другого продали автомати Калашнікова з боєкомплектом.

Один продавець отримав 7 тис. гривень за автомат, три магазини до нього та 123 набої калібром 5,45 мм. Другий продав автомат, два магазини та 60 патронів за 2,5 тис. гривень.

Правоохоронці вже встановили походження зброї з боєприпасами й особи покупців.

Матеріали кримінального провадження стосовно 32-річного фігуранта вже скеровані до суду. Досудове розслідування справи відносно підозрюваного віком 27 років триває. Чоловікам загрожує 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють у співпраці з окупантами двох колишніх поліцейських з Херсона.