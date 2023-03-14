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Сьогоднішні повітряні тривоги були пов’язані з активністю стратегічної авіації РФ

Станом на 18:00 масштабна повітряна тривога оголошувалася шість разів.

Сьогоднішні повітряні тривоги були пов’язані з активністю стратегічної авіації РФ
Фото: alerts.in.ua

Масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю російської тактичної авіації, загрозою застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування та польотами МіГ-31К.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, сьогодні близько 10-ї години ранку тривога лунала на півдні, півночі та сході України, що було пов’язано з активністю тактичної авіації. Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.

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З 10:27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.

О 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.

Решта тривог – о 13:00, 14:30 та 16:30 год, оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал” з авіабази “Саваслейка”. Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К не були тривалими, скоріш за все це тренувальні польоти.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” удосконалили налаштування сповіщень про повітряну тривогу. 

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