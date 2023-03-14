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Залужний заявив, що оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення для стримування росіян

"Вона ключова у стійкості оборони всього фронту", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний заявив, що оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення для стримування росіян
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
Фото: ОПУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення для стримування росіян.

Про це йдеться в дописі Головнокомандувача на його сторінках у соцмережах.

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"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту", - наголосив Залужний.

Він також подякував усім українським захисникам, які дають гідну відсіч окупантам і наближають перемогу нашої держави.

Нагадаємо, на Ставці Верховного Головнокомандувача 14 березня ухвалили рішення щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський напередодні повідомив, що штурмові загони "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру міста. 

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