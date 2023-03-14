"Вона ключова у стійкості оборони всього фронту", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення для стримування росіян.

Про це йдеться в дописі Головнокомандувача на його сторінках у соцмережах.

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту", - наголосив Залужний.

Він також подякував усім українським захисникам, які дають гідну відсіч окупантам і наближають перемогу нашої держави.

Нагадаємо, на Ставці Верховного Головнокомандувача 14 березня ухвалили рішення щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський напередодні повідомив, що штурмові загони "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру міста.