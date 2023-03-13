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Штурмові загони "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру Бахмута, – Сирський

Оборона триває. 

Штурмові загони "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру Бахмута, – Сирський
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони “групи Вагнера” наступають із декількох напрямків.

“Вагнерівці” намагаються прорвати оборону українських військ та просунутися до центральних районів міста. Про це заявив Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

“У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває!” – цитує його Ukrainian Military Center. 

Нагадаємо, російські окупанти намагаються повністю захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Окупація міста дозволила б ворогу просунутися вглиб Донецької області. 

Сирський наголошував, що кожен день оборони міста дозволяє українському війську виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський на Ставці Верховного головкома 6 березня підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

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