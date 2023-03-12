Головне за день. Неділя, 12 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,ворожі обстріли, вибухи в Маріуполі, початок посівної, заворушення в Кишиневі. Яким запам’ятається 382-й день повномасштабної війни.

Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Зазначається, що остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Наразі спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей злочин.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав чотирьох авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також шістьох ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 12 березня – в новині.

У неділю, 12 березня, у Маріупольському районі були чутні вибухи.

"Вибухи в Маріупольському районі в напряму с. Сартана. Після вибухів окупанти підняли в небо авіацію", - повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в селищі Мангуш біля Маріуполя зафіксовано влучання у місце розміщення російських окупантів. Відомо про близько 20 загиблих російських окупантів й ще 7 важкопоранених.

Цього тижня Україна розпочала вже другу посівну під час повномасштабної війни проти російських загарбників.

"Розпочали вже другу посівну за час війни. Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для забезпечення збуту сільгосппродукції уряд працює над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів.

Поліція Кишинева заарештувала 54 людини, які планували взяти участь у проросійському протесті, організованому у центрі столиці Молдови партією "Шор" та її прихильниками.

Серед затриманих - 12 неповнолітніх. У поліції зазначили, що затримані поводилися підозріло і мали заборонені предмети, у тому числі ножі. Усіх затриманих доправили до відділка поліції.

Згодом учасники протесту зіткнулися з поліцією. Напередодні правоохоронці заявили, що на акції планувалися масові заворушення.

Детальніше – в новині.

Голова Національної поліції Віорел Чернеуцану розповів, що російські спецслужби хочуть дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи для цього мітинги у Кишиневі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!