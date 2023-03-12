Поліція Кишинева заарештувала 54 людини на мітингу проросійських сил

У затриманих виявили заборонені предмети, у тому числі ножі.

Поліція Кишинева заарештувала 54 людини, які планували взяти участь у проросійському протесті, який проводить у центрі столиці Молдови партія «Шор» та її прихильники.

Про це повідомляє NewsMaker.

Серед затриманих - 12 неповнолітніх.

У поліції зазначили, що затримані поводилися підозріло і в них виявили заборонені предмети, у тому числі ножі. Усіх затриманих доставили до відділення поліції.

Учасники акції вимагають, щоб влада сплатила комунальні рахунки громадян, які зросли. Згодом учасники протесту зіткнулися з поліцією. Обстановка загострилася після того, як дві колони протестувальників зустрілися біля парламенту і вирішили пройти далі по проспекту Штефана чел Маре. Поліція не пропустила їх, тому що це не було заявлено організаторами заздалегідь.

Напередодні правоохоронці заявили, що на акції планувалися масові заворушення.

Нагадаємо, що у прикордонній поліції Молдови заявили, що не пропустили до країни представника російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.