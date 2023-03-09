Росія планує масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі, - українська розвідка

Найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ", - зазначили в ГУР.

Для здійснення провокації до Білорусі прибувають декілька груп росіян. У розвідці додали, що ймовірно, плани росіян передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

"Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ. Нагадуємо, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, днями у Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальні заяви Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до вибуху російського літака на аеродромі у Білорусі.