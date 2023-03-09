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​Окупаційна влада створює в Маріуполі військкомати

До 1 квітня мають поставити на облік усіх чоловіків від 2006 року народження.

​Окупаційна влада створює в Маріуполі військкомати
Фото: EPA/UPG

Із 9 березня в Маріуполі та Маріупольському районі окупаційна влада починає створювати військові комісаріати.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, ця структура має до й квітня поставити на облік усіх чоловіків від 2006 року народження. Крім того, місцеві силовики мають забезпечити виконання мобілізаційних завдань, які дала Росія.

До складу комісії, яка ставитиме маріупольців на облік, загарбники включили місцевих зрадників, зокрема, серед медичних працівників.

Андрющенко закликав жителів покинути місто, поки ще є така можливість.

Нагадаємо, на захоплених територіях Луганської області російські окупанти терміново ставлять на військовий облік 16-річних підлітків.

Як повідомляв Центр національного спротиву, загарбники готують на Донбасі нову хвилю мобілізації.

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