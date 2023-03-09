“Розкручувала” медійний образ Сальдо: СБУ повідомила про підозру власниці херсонського телеканалу

На колаборантку чекає покарання – 12 років ув’язнення.

Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії “ВТВ плюс”.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора. За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як “легітимного” очільника області. Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні. Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Волинській області співробітники Служби безпеки викрили у власних лавах ще одну прихильницю "русского мира".