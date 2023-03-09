Після ракетної атаки росіян енергосистема України працює, але в окремих областях є обмеження електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Всю ніч ми у диспетчерському центрі “Укренерго” намагалися стабілізувати енергосистему під час ракетної атаки. Констатуємо, що ворог не досягнув своїх основних цілей: енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала. Але, на жаль, у багатьох регіонах є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Є пошкодження як теплових станцій, так і підстанцій Укренерго, через що в окремих областях є обмеження електропостачання”, - сказав голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, йде робота над відновленням енергоживлення всіх регіонів.

“В деяких регіонах це вдасться досить швидко, в деяких – потрібно буде більше часу, оскільки руйнування дуже значні. Остаточна оцінка завданої шкоди ще триває. Точніші терміни відновлення по кожній області зможемо сказати до кінця дня”, - сказав він.

Володимир Кудрицький додав, що енергетики будуть працювати без упину 24/7, щоб 100% споживачів якомога швидше отримали надійне енергоживлення.

Нагадаємо, Росія 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Через це у низці областей запровадили аварійні вимкнення світла, а також у Києві.

Уночі повітряну тривогу оголошували у всіх регіонах України. Влада повідомила про вибухи у Києві, Харківській та Одеській областях. Під удари ворога потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті масованої російської атаки пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.