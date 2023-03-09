​Школи Київщини сьогодні працюватимуть дистанційно через російські обстріли

Навчальні заклади Київської області перейшли на дистанційне навчання через останні масовані російські атаки. Дитячі садочки працюватимуть в режимі чергових груп.

Такі рекомендації прийняті Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації, повідомила Київська ОВА у Telegram.

Зазначається, що рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом росіян, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Рішення стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.

Закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

Жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Нагадаємо, Росія 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Через це у низці областей запровадили аварійні вимкнення світла, а також у Києві. Наразі на Київщині аварійні відключення скасовано.

Уночі повітряну тривогу оголошували у всіх регіонах України. Влада повідомила про вибухи у Києві, Харківській та Одеській областях. Під удари ворога потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті масованої російської атаки ц пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено об’єкт інфраструктури. Вибито шибки у декількох житлових будинках, пошкоджено п'ять автомобілів. Троє людей отримали травми. Двох із них госпіталізували.