Через пошкодження літака А-50 російська авіація вимушена покладатися на наземне управління, - Міноборони Британії

Пошкоджений літак А-50 перемістили на ремонт до російського Таганрогу.

Через пошкодження літака А-50 російська авіація вимушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

7 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що один із російських літаків далекого радіолокаційного виявлення A-50U MAINSTAY D, дислокованих у Білорусі, був пошкоджений.

Зазначається, що літак, швидше за все, був атакований безпілотником.

Зараз літак, ймовірно, переміщено на ремонтне підприємство в Таганрозі в Росії. Повідомляється, що транзитний політ відбувався на висоті, нижчій за звичайну, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.

Цей літак забезпечував дані для винищувачів МіГ-31K FOXHOUND D, модифікованих для запуску балістичної ракети повітряного запуску “Кинджал”, яку Росія вважає ключовим стратегічним потенціалом. Внутрішній радар реактивних літаків був видалений, щоб збалансувати планер, що змусило пілотів покладатися на зовнішні джерела інформації про ситуацію, такі як літак A-50.

Зазначається, що цілком реалістичною є можливість того, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде змушена покладатися на наземне управління та супровід винищувачів, доки не буде розгорнутий інший A-50.

Нагадаємо, нещодавно українське МЗС відкинуло інсинуації Лукашенка про нібито причетність України до подій у "Мачулищах".

Лукашенко заявив, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою".

26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.