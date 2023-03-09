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Для масованої атаки Росія задіяла 31 літак і три морські носії ракет

Ворог бив із Ту-95, Ту-22 М3, Су-35 і МіГ 31-К. 

Для масованої атаки Росія задіяла 31 літак і три морські носії ракет
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Для нічного масованого удару по Україні росіяни задіяли понад 30 літаків та три носії "Калібрів" морського базування.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ

"Пуски здійснено з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95, семи літаків дальньої авіації Ту-22М3, восьми винищувачів Су-35, шести літаків МіГ-31К та трьох носіїв КР «Калібр» у Чорному морі", – йдеться у повідомленні. 

Захисники знищили 34 крилаті ракети із 48 запущених Х-101/Х-555 та "Калібр", а також 4 БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

"Варто зазначити, що у Збройних Силах України немає засобів, здатних знищувати Х-22 та Х-47 «Кинджал» та С-300", – додали в Повітряних силах.

Загалом росіяни випустили 81 ракету і 8 безпілотників.

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