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У Харкові пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури

Є влучання по житлових районах в області. 

У Харкові та області, за попередніми даними, зафіксовано щонайменше 15 “прильотів” ракет С300. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

В Харкові пошкоджень зазнала і цивільна інфраструктура. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

“У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці”, – написав він. 

Ще 1 ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.

У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Тривають роботи з ліквідації наслідків влучань. На місці працюють усі екстрені служби.

Протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Нагадаємо, в Харківській, Одеській і Житомирській областях застосовано екстрені відключення світла. 

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