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​Українські захисники ліквідували минуло доби іще 590 російських окупантів

Рашисти позбулися також чимало військової техніки.

​Українські захисники ліквідували минуло доби іще 590 російських окупантів
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 8 березня, українські захисники ліквідували минуло доби іще 590 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Таким чином кількість знищеного в Україні особового складу рашистів сягнула орієнтовно 156120 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3441 (+5) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13) од, 
  • артилерійських систем – 2465 (+2) од, 
  • РСЗВ – 488 (+0) од, 
  • засобів ППО ‒ 254 (+1) од,
  • літаків – 303 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 289 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 237 (+1).

Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомив про 700 знищених окупантів.

СБУ показала, як її спецпризначенці знищили FPV-дроном російський "Солнцепьок".

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