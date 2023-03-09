За минулу добу, 8 березня, українські захисники ліквідували минуло доби іще 590 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином кількість знищеного в Україні особового складу рашистів сягнула орієнтовно 156120 осіб.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 3441 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13) од,
- артилерійських систем – 2465 (+2) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 254 (+1) од,
- літаків – 303 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0),
- крилатих ракет ‒ 873 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1) од,
- спеціальної техніки ‒ 237 (+1).
Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомив про 700 знищених окупантів.
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