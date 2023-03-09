На Херсонщині внаслідок обстрілів окупантів загинула людина, поранено трьох

Минулої доби внаслідок обстрілів окупантів у Херсонської області загинула одна людина і поранено трьох.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

30 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

З деокупованої території області евакуйовано 76 осіб.

Нагадаємо, вночі тривогу оголошували в усіх областях країни, є влучання у Києві, Харкові та Одесі. Росіяни знову націлилися на енергетичну інфраструктуру.