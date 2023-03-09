Окупанти поцілили на Одещині в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки

Сьогодні вночі російська армія поцілила на Одещині в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

“Унаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки”, – написав він у телеграм-каналі.

Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Наразі діють обмеження електропостачання.

“За результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони є збиття ракет. Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях!”, – зазначив Марченко.

Нагадаємо, у Харкові пролунала серія вибухів, під прицілом була енергетична інфраструктура.