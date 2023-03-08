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Окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

Територію Сумщини обстрілювали із мінометів та артилерії.

Окупанти обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом 8 березня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з мінометів - зафіксовано 8 прильотів. 

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Юнаківську громаду росіяни обстріляли з артилерії - 4 прильоти.

Також із артилерії обстріляли Шалигинську громаду, по якій було 9 прильотів.

По території Великописарівської громади випустили одну чергу із стрілецької автоматичної зброї. Внаслідок цього було пошкоджено вікно приватного будинку.   

Також повідомляється, що формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, ввечері 8 березня російські війська здійснили обстріл Нікополя

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