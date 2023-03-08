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Через втрати в України Росія збільшила свою залежність від ядерної зброї, - розвідка США

Також РФ збільшує кіберактивність.

Через втрати в України Росія збільшила свою залежність від ядерної зброї, - розвідка США
Фото: facebook.com/NGUmainpage

Росія отримала значні втрати під час війни в Україні, через що Кремль стає все більш залежним від свого ядерного, кібернетичного та космічного потенціалу. 

Про це йдеться у звіті американської розвідки

Зазначається, що важкі втрати на полі бою в Україні “послабили звичайні можливості Москви на наземному та повітряному базуванні та збільшили її залежність від ядерної зброї”.

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Крім того, хоча кіберактивність Росії, пов’язана з війною, не досягла темпів і впливу, на які очікувала американська розвідка, РФ залишатиметься головною кіберзагрозою. Вона також вдосконалює та використовує свій потенціал для шпигунства, впливу та атак.

Як раніше повідомляла американська розвідка, російська агресія проти України стала “жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги”, але Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала впродовж років. 

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