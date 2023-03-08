Уряд Литви просить депутатів продовжити візові обмеження для росіян і білорусів

Зараз такі обмеження діють у межах указу про надзвичайний стан.

Уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон щодо візових обмежень для громадян Росії та Білорусі через повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє BNS.

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила, що метою ініціативи є створення "національного режиму санкцій". Він не поширюватиметься на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС. Уряд Литви звернувся до парламенту країни з проханням розглянути це питання в терміновому порядку.

Зараз такі обмеження діють у межах указу про надзвичайний стан. Указ забороняє в'їзд до Литви громадянам Росії; винятки стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян із дозволом на проживання або довгостроковими національними візами країн Шенгенської зони.

Наразі надзвичайний стан у Литві діє до 16 березня, але існує ймовірність, що його не будуть продовжувати. У результаті санкції проти громадян РФ і Білорусі втратять чинність.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа вважає, що десятий пакет санкцій ЄС проти Росії за розв’язану нею війну недостатньо амбітний, але визнає, що країнам довелося шукати рішення, які реально погодити.