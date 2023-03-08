Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
ГоловнаСвіт

Уряд Литви просить депутатів продовжити візові обмеження для росіян і білорусів

Зараз такі обмеження діють у межах указу про надзвичайний стан.

Уряд Литви просить депутатів продовжити візові обмеження для росіян і білорусів
Фото: marijampole.lt

Уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон щодо візових обмежень для громадян Росії та Білорусі через повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє BNS.

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила, що метою ініціативи є створення "національного режиму санкцій". Він не поширюватиметься на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС. Уряд Литви звернувся до парламенту країни з проханням розглянути це питання в терміновому порядку.

Зараз такі обмеження діють у межах указу про надзвичайний стан. Указ забороняє в'їзд до Литви громадянам Росії; винятки стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян із дозволом на проживання або довгостроковими національними візами країн Шенгенської зони.

Наразі надзвичайний стан у Литві діє до 16 березня, але існує ймовірність, що його не будуть продовжувати. У результаті санкції проти громадян РФ і Білорусі втратять чинність.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа вважає, що десятий пакет санкцій ЄС проти Росії за розв’язану нею війну недостатньо амбітний, але визнає, що країнам довелося шукати рішення, які реально погодити.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також