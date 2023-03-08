Спонсором диверсії на "Північних потоках" виступив українець, неповʼязаний з владою, – The Times

За даними журналістів, цей громадянин оплатив оренду яхти, вибухівку і послуги водолазів.

За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, неповʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою, пише з посиланням на публікацію британців російськомовне бюро Радіо Свобода.

Журналісти стверджують, що українець сам сплатив оренду яхти та послуги досвідчених водолазів, підробні паспорти та купівлю вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.

Імʼя цього українця відоме спецслужбам країн Заходу, втім його не розголошують, аби не провокувати конфлікт між Україною та Німеччиною на тлі переговорів про озброєння.

За інформацією Die Zeit, яхта, з якої могли здійснити підрив, належить компанії, власниками якої є два українці.

Про причетність до вибухів на нитках “Північного потоку” і неробочого “Північного потоку-2” "проукраїнської групи” писала американська газета New York Times. Журналісти зазначили, що відповідною інформацією із ними поділилися посадовці, які ознайомилися із секретними розвідувальними даними. При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає.

Згідно з опублікованими даними, вибухи могли влаштувати громадяни України або Росії, або і ті, і ті.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.