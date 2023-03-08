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У Тбілісі на проєвропейському мітингу затримали понад 60 протестувальників, – МВС Грузії

Є поранені серед протестувальників і правоохоронців. 

У Тбілісі на проєвропейському мітингу затримали понад 60 протестувальників, – МВС Грузії
Фото: ЕРА/UPG

У грузинській столиці на мітингу проти ухвалення закону про "іноагентів" правоохоронці затримали 66 осіб. Їм інкримінують адміністративні порушення – дрібне хуліганство та непокору законним вимогам поліції, пише проєкт Радіо Свободи "Ехо Кавказа" з посиланням на МВС. 

Також правоохоронці відкрили провадження за двома кримінальними статтями – напад на поліцейського та пошкодження чи знищення речей. 

МВС стверджує, що під час протестів постраждали близько 50 співробітників відомства. Кількість поранених мітингарів не уточнили. 

Протест під парламентом досяг кульмінації вчора ввечері, після того як депутати схвалили в першому читанні закон "Про прозорість іноземного впливу" – аналог російського про "іноагентів". Відповідно до нього, всі неурядові організації та медіа, які фінансуються з-за кордону, будуть зобовʼязані реєструватися як агенти іноземного впливу.

Під час мітингу влада застосувала спецпризначенців. По мітингарях били водометами і вжили сльозогінний газ. Уночі поліція зачистила територію біля парламенту, але активісти збираються продовжити акції протесту сьогодні увечері.

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