В Ірані заарештували підозрюваних в отруєнні школярок

В Ірані заарештовано кілька людей, обвинувачених в отруєнні школярок, які брали участь у протестах проти обов’язкового носіння хіджабу.

Про це пише Bloomberg.

Заступник міністра внутрішніх справ Маджид Мірахмаді не назвав точної кількості затриманих. Арешти провели у п'яти різних провінціях.

За словами Мірахмаді, кількість випадків отруєння значно скоротилася з понеділка.

Нагадаємо, раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що отруєння школярок є злочином, який не можна пробачити і який має каратися смертю, якщо він був навмисний.

За даними державних ЗМІ та офіційних осіб, з листопада понад 1000 дівчат захворіли після отруєння. Деякі політики звинувачують у цьому релігійні групи, які виступають проти освіти для жінок. Найбільш імовірною причиною отруєнь називають слабкий фосфорорганічний агент.

Інциденти сталися у критичний момент для духовних правителів Ірану після місяців протестів через смерть торік у вересні 22-річної Махси Аміні, яку поліція затримала “за порушення правил носіння хіджабу”. Протести переросли у найбільший з 1979 року публічний протест у державі, але загалом затихли з грудня, коли влада почала жорстоко придушувати акції і страчувати затриманих.

Близько 20 000 людей було заарештовано під час заворушень, і щонайменше 500 вбито силами безпеки. Багато людей були піддані тортурам у в’язниці.