МВС планує відкрити у Берліні підрозділ ДП “Документ”, - Клименко

МВС планує розширити мережу підрозділів ДП “Документ” за кордоном.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що цього року планується відкриття підрозділу у Берліні.
“Це поки що буде мобільний комплекс, який там працюватиме, тому що у Німеччині також є дуже багато наших громадян”, - розповів Клименко.
Він нагадав, що наразі підрозділи цього ДП працюють у Польщі - три стаціонарні та один мобільний - у Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську. Також вони є у Туреччині, у Чехії (Прага) та у Словаччині (Братислава).
В цих підрозділах українці можуть оформити собі як паспорти, ID-картки, так і водійські ліцензії.
Нагадаємо, Ігор Клименко розповів, що ударну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують люди із системи МВС. Вони мають бойовий досвід і вміють діяти у складі воєнних підрозділів.