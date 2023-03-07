МВС планує відкрити у Берліні підрозділ ДП “Документ”, - Клименко

Поки що це буде мобільний комплекс.

МВС планує розширити мережу підрозділів ДП “Документ” за кордоном.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що цього року планується відкриття підрозділу у Берліні.

“Це поки що буде мобільний комплекс, який там працюватиме, тому що у Німеччині також є дуже багато наших громадян”, - розповів Клименко.

Він нагадав, що наразі підрозділи цього ДП працюють у Польщі - три стаціонарні та один мобільний - у Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську. Також вони є у Туреччині, у Чехії (Прага) та у Словаччині (Братислава).

В цих підрозділах українці можуть оформити собі як паспорти, ID-картки, так і водійські ліцензії.

Нагадаємо, Ігор Клименко розповів, що ударну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують люди із системи МВС. Вони мають бойовий досвід і вміють діяти у складі воєнних підрозділів.