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МВС планує відкрити у Берліні підрозділ ДП “Документ”, - Клименко

Поки що це буде мобільний комплекс.

МВС планує відкрити у Берліні підрозділ ДП “Документ”, - Клименко
Фото: пресслужба

МВС планує розширити мережу підрозділів ДП “Документ” за кордоном.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Він зазначив, що цього року планується відкриття підрозділу у Берліні.

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“Це поки що буде мобільний комплекс, який там працюватиме, тому що у Німеччині також є дуже багато наших громадян”, - розповів Клименко.

Він нагадав, що наразі підрозділи цього ДП працюють у Польщі - три стаціонарні та один мобільний - у Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську. Також вони є у Туреччині, у Чехії (Прага) та у Словаччині (Братислава).

В цих підрозділах українці можуть оформити собі як паспорти, ID-картки, так і водійські ліцензії.

Нагадаємо, Ігор Клименко розповів, що ударну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують люди із системи МВС. Вони мають бойовий досвід і вміють діяти у складі воєнних підрозділів.

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